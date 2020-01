Advierten huecos en plan de salud

CIUDAD DE MÉXICO.

"Es un documento técnicamente y conceptualmente muy pobre y poco preocupado por la transparencia y la rendición de cuentas", consideró investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Señaló que el diagnóstico tendría que abordar los problemas de salud y los del sistema de salud. "Las únicas menciones que se hacen de manera breve y hasta el final son sobre el problema de sobrepeso y obesidad, y las adicciones", apuntó. De acuerdo con el experto, la mortalidad infantil y la mortalidad materna son indicadores básicos de referencia, y en el documento no hay mención al respecto. Otra problemática de este documento, indicó, es que está obsesivamente volcado en lo que se denomina objetivos instrumentales.

"Por supuesto que necesitamos buscar la cobertura universal de salud y tenemos que tener una mejor distribución de médicos y mejor abasto de medicinas, pero esos son medios para alcanzar lo que es el objetivo fundamental de salud, que es mejorar las condiciones de salud de la población", remarcó. "Los objetivos de cualquier programa sectorial deberían ser mejorar la mortalidad por diabetes, por cáncer... y disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Son los verdaderos objetivos de un sistema".

De acuerdo con el investigador, el programa está totalmente volcado en asuntos de disponibilidad de recursos. "Esta administración piensa que con que haya medicamentos y haya médicos, pero eso no basta, es una condición necesaria, pero no suficiente. En el campo de los sistemas de salud se dice que la disponibilidad de recursos no garantiza acceso y su utilización. Hay muchas otras cosas que tienes que hacer", insistió.