Advierten en salud camino de desastre

Ciudad de México.

El modelo neoliberal afectó la atención médica, hay exclusión y acceso inequitativo, por lo que la propuesta de la nueva administración es no ser cómplices y eliminar el influyentismo, los moches y la corrupción, señaló ayer el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Al arrancar en Guerrero los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, advirtió que el estado de salud no es sano.

"El estado de salud está en un camino del desastre", señaló.

De acuerdo con el funcionario, se carece de una red institucional de servicios.

"En algunos lugares están cuatro, cinco unidades hospitalarias, centros de salud, mientras que a 20, 30 kilómetros no hay nada. (Hay) una estructura física abandonada, un botín que ha tenido y sigue teniendo varios actores", dijo.

En el corto plazo, agregó Alcocer, se busca el abasto de medicamentos y mantener los centros de salud y hospitales, e insistió en que este año no va a haber autorización para construir nuevas unidades.

"Se va a atender el mantenimiento y la suspensión, que ustedes aquí en Guerrero lo conocen, de áreas, de hospitales, de centros de salud que se pararon y se paran por cuestiones geográficas, de inseguridad, fuera del contexto médico, pero que requieren atenderse de principio.

"Se suspenden por falta de presupuesto para la estructura y el mantenimiento en algunos casos de áreas como la electricidad, el agua y otras situaciones. Se paran porque no están equipados o porque el personal no es suficiente o no está calificado para ello", agregó el funcionario.

La actual administración, dijo, busca dar acceso efectivo a los servicios requeridos para la población sin seguridad o sin seguro social laboral.

Advirtió que si no hay salud no hay paz, por lo que se debe cumplir el artículo 4 constitucional y garantizar la atención médica a 20 millones de mexicanos que no cuentan con ella.

"Ese es el objetivo de crear, consultar, apoyar una estrategia que facilite ese acceso, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo a 20 millones de mexicanos que no lo tienen, en el aspecto médico, en medicamentos, en la atención a su salud", indicó.

El presupuesto vigente es insuficiente, reconoció Alcocer, pero señaló que se promoverá una política de incremento progresivo de recursos para acercarse, de aquí al final del sexenio, a lo que recomiendan la OMS y otras instancias.

Aseguró que al final de la administración habrá un incremento al gasto en salud de hasta 40 por ciento con respecto a la inversión actual.

En el foro estuvieron presentes, entre otros, el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, y el delegado del Gobierno en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval.

Acusa López Obrador la omisión de Narro

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que en el caso de José Narro, exsecretario de Salud, hubo "al menos" omisión ante casos de corrupción en la compra de medicamentos durante la pasada administración.

"Cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos cada año. Alrededor de 80 mil millones de pesos y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales.

"Cuando mucho, 15 empresas acaparaban el 80 por ciento de las compras. Un gran monopolio, pero no sólo en las medicinas, en todo. México era país de unos cuantos y eso se va a terminar", dijo.

--¿El exsecretario José Narro sabía de este robo? --se le preguntó.

--Había cuando menos omisión, porque se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos --respondió durante su conferencia matutina.