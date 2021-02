Advierten desastre en programa de becas de AMLO

Ayer, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que el programa, que ahora entrega 4 mil 310 pesos a jóvenes que no estudian ni trabajan y aceptan capacitarse, podría fomentar la deserción escolar, pues reparte más dinero entre quienes no estudian que entre quienes sí lo hacen y, además, no cuenta con mecanismos para evaluar si la capacitación les sirve o no.

"¿Ahora que el Coneval saca otra vez las limitaciones serias de ese programa, qué van a decir? ¿También van a decir que el Coneval es parte de la mafia del poder o que no quiere ver las buenas intenciones?", planteó Marco Fernández, integrante de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

"Desde el principio se advirtió que faltaba un diagnóstico del problema que motivó el programa, que no tenía indicadores para monitorear la gestión, que trae un problema serio de falta de evaluación y transparencia y que ni siquiera hay una propuesta para analizar cómo sostenerlo presupuestalmente, en pocas palabras, que se hizo un desastre de algo que se supone tiene una buena intención, como es dar mejores oportunidades a los jóvenes", afirmó.

El estudio de México Evalúa se titula "Jóvenes construyendo y escribiendo el futuro. ¿Cómo mejorar y fortalecer el programa a partir de la evidencia?" y fue fechado el 20 de marzo de 2019.

"Lo que nunca ha terminado de entender esta administración es que la buena política pública sí puede traer beneficios políticos y que no es necesario hacer políticas públicas a través del clientelismo y la ocurrencia pintada de buenas intenciones", señaló el investigador.

Fernández consideró que el Gobierno no aceptará tampoco las recomendaciones del Coneval, por lo que rechazó hacer alguna sugerencia sobre el programa que este año tiene asignados 20 mil 600 millones de pesos.

"El problema es que no están dispuestos a escuchar. No tienen capacidad de autocrítica para hacer los ajustes que se requieren y entonces, ante la necedad ideológica, la tentación clientelar y la falta de apertura, lo que vamos a observar es que no va a haber ningún cambio".