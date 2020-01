Advierten derroche en credencialización

Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) gasta unos 90 millones de pesos anuales en la credencialización de los mexicanos en el extranjero, pero el 62 por ciento de las credenciales de elector está desactivada o se desechó, lo que generó cuestionamientos al interior del organismo.

De acuerdo con un informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral, del millón 32 mil plásticos producidos en los últimos cuatro años para connacionales, sólo 397 mil 144 titulares, es decir el 38 por ciento, informaron al organismo que recibieron el documento, por lo que el resto son micas no válidas y los interesados no están en la lista nominal del extranjero, que apenas llega al millón 377 mil registros.

Este año, el instituto aumentó el presupuesto para la credencialización en el exterior, al pasar de 90 millones a 103 millones 978 mil pesos.

Hace unos días, en la reunión privada en la que se presentó el informe, algunos representantes de partidos ante el INE cuestionaron la efectividad en la aplicación del gasto que se destina a ese rubro, pues el organismo eroga millones de pesos y más de la mitad de las credenciales no son funcionales.

El representante del PRD ante el Registro Federal de Electores, Eduardo Ramírez, reconoció que el organismo debe reforzar su estrategia para generar el interés de los connacionales a terminar su trámite.

"La primera vez que hubo votación de los mexicanos en el exterior se gastó un dineral en propaganda y no se logró un gran resultado, ahora tienen otras estrategias de promoción, pero tampoco están funcionando.

"Como la empresa entrega la credencial, pero no necesariamente al titular, no estamos ciertos que la recibieron y por eso deben llamar para dar una clave y activarla, pero no ha funcionado, pese a que se ha flexibilizado el sistema. El propio INE está preocupado, por lo que necesita hacer mecanismos nuevos", indicó.

En el documento se detalla que del total de credenciales producidas, 892 mil se entregaron por una empresa de mensajería en los domicilios de los ciudadanos, y el resto se cancelaron o están en resguardo.

De los 10 consulados en Estados Unidos, los que concentran los trámites son Los Ángeles, Dallas, Chicago, Houston y Nueva York.

En tanto, en México, el 16 por ciento de los ciudadanos que tramitan su credencial de elector no regresa por ella. De septiembre a enero se realizaron 5 millones 540 mil 86 solicitudes para obtener el plástico en 860 módulos del instituto y la recogieron 4 millones 650 mil 576 personas.