Advierten de riesgos con la militarización

Ciudad de México

La Guardia Nacional que proyecta el Gobierno federal para hacer frente al crimen van a terminar por empeorar ese rubro sino se fortalecen las Policías locales, alertaron expertos en seguridad pública.

"Las autoridades federales han decidido optar por una vía claramente militar para enfrentar los problemas de inseguridad pública, yo les puedo decir que esa vía no va a alcanzar, aún si se cumpliera hay un gran punto de interrogación: las metas de reclutamiento", advirtió Alejandro Hope, analista en seguridad.

"No no les van a dar los números, aún si se llegara la Guardia Nacional a los 130 o 150 mil elementos, lo cual yo lo podría en duda, vamos a tener a un miembro por cada mil habitantes, no hay una métrica universal de cuántos policías debe haber por mil habitantes, pero el promedio de la ONU habla de 2.8 a 3", consideró Hope

José Antonio Polo Oteyza, director general de Causa en Común, opinó que la Guardia Nacional va alterar el equilibrio civil-militar del país.

"El crimen organizado no se combate con despliegues operativos de soldados, el crimen organizado, en todas sus modalidades se combate con investigación e inteligencia y eso es una labor de policía, de la Policía Federal, que tiene esas capacidades para combatir delitos federales y es complemento de las Policías estatales y municipales", indicó.

"La criminalidad que nos afecta a la mayoría son del fuero común y esa parte no la alcanzan a ver", criticó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. "Cada vez se apuesta más por tener a Fuerzas Armadas en las calles y eso no ha dado resultados", añadió.

Morera recalcó que existen controles y buenas corporaciones como la misma Policía Federal y otras locales.

"Si queremos tener una buena Policía tenemos que ponerle dinero y tenemos que trabajar en ellas mucho más años, no sólo tres o seis años, ahora si todo el presupuesto se va a ir a las fuerzas armadas pensemos cómo vamos a tener policías en este sexenio", advirtió.