Advierten de pruebas falsas de coronavirus

Weslaco, TX.

Los estafadores están aprovechando la incertidumbre y ansiedad que la pandemia del coronavirus ha provocado en muchos.

Durante estos momentos, el Buró de Mejores Negocios también conocido como BBB recomienda que los consumidores estén alertas para evitar caer en una estafa.

Y es que los estafadores aprovechándose de la pandemia para engañar a la gente con la venta de pruebas falsas de anticuerpos COVID.

Algunos estudios muestran que hasta el 50 por ciento de las personas con COVID-19 no muestran ningún síntoma, por lo que muchas personas se preguntan si tenían la enfermedad sin saberlo. Afortunadamente, una prueba de anticuerpos puede identificar si su cuerpo ya ha luchado contra el virus. Desafortunadamente, los estafadores están vendiendo y creando pruebas falsas, según los informes de BBB.

La estafa comienza con una llamada telefónica, dice Dolores Salinas, directora de la agencia.

El engaño continúa con "Para obtener una prueba, todo lo que necesita hacer es completar un formulario o, en otras versiones, ingresar los datos de su tarjeta de crédito".

"No te dejes engañar. Estas pruebas no están aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y no darán resultados precisos. De hecho, es posible que nunca reciba un kit de prueba real. De cualquier manera, los estafadores habrán huido con su dinero y su información personal".

Salinas aconseja que nunca comparta su información personal con extraños. Solo realice compras y comparta su información personal con personas y empresas que conoce y en las que confía.

Si ha sido víctima de una estafa relacionada con el coronavirus, repórtelo al BBB.org, Su informe puede ayudar a otros a mantenerse alertas y evitar estafas similares.