Advierten de multas por no usar ´cinturón´

Laredo, Tx.- Son 200 dólares por cada adulto y hasta 350 por dólares por niño de multa, a quien no lleve puesto el cinturón de seguridad al viajar en automóvil, este primer minuto de lunes 20 y hasta el último instante del domingo 2 de junio la Policía de Laredo y el DPS aplicarán la campaña "Abróchate o Multa".

Y se atraviesa un festivo como es el Memorial Day, el lunes 27 de mayo, en que sucede un asueto de fin de semana largo, pues no se trabaja ni hay escuela en tal fecha, la gente aprovecha para viajar.

"Abróchate o Multa" del Departamento de Transportación de Texas (TxDoT), es una campaña para inculcar a los texanos a que utilicen el cinturón de seguridad en los vehículos, algo que sólo toma tres segundos tomarlo, estirarlo y abrocharlo en el dispositivo fijador que hace ´click´.

"Y se hubieran evitado las 982 muertes del año 2018, sólo por cuanto a gente que falleció por no colocarse el cinturón de seguridad", dijo Blanca Treviño Castro, Especialista de TxDoT en Educación Vial.

No es sólo pagar la multa de 200 a 250 dólares por no portar el cinto que salva vida, sino lo más importante para que utilicen ese dispositivo de seguridad, es que en tu casa te esperan muchos seres queridos, a los que les vas a dar un dolor inmenso si ya no te vuelven a ver con vida, todos deben recordar que en ocasiones no hay una segunda oportunidad, los accidentes vehiculares son tremendos, los resultados son desastrosos, para todos, no sólo para quienes viajaban o se accidentaron.

La campaña "Click or Ticket" estará en todo Texas, del 20 de mayo al 2 de junio, para buscar en las calles, caminos y carreteras del estado a cualquier tripulante de un automotor que no lleven puesto el cinto y multarlo.

En Texas, aún casi 1 de cada 10 personas no suelen ponerse el cinturón salvavidas, ya se alcanzó el 92 por ciento de los tripulantes de automotores, que sí utilizan el cinto, pero aún queda menos de uno por cada decena que no lo hace.

El utilizarlo reduce en un 45 por ciento el riesgo de morir en un choque un carro y de un 60 por ciento si tal accidente ocurre en una camioneta tipo "pick up" o con caja.

Y es en las noches, en que se dispara en un 50 por ciento quienes no utilizan el cinto de seguridad, según estudio del Instituto de Transportación de la Universidad de Texas A&M.

El uso diurno se ha incrementado, mientras que quienes no lo portan de noche ha decrecido, ha bajado, sólo que son más los choques mortales de noche, en un 57 por ciento más accidentes fatales con gente que murió sin traer puesto el cinturón.