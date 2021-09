Advierten de los peligros del vapeo en los jóvenes

"Se promocionan como productos para ayudar a controlar la ansiedad, el dolor, el sueño y algunas tiendas lo están promocionando directamente por su potencial para drogar a la gente", afirmó Verónica Jiménez, directora de la Coalición de SCAN.

Resaltó que estos productos pueden tener reacciones dañinas si se toma más de una dosis, en especial entre los jóvenes y pueden afectar el funcionamiento mental, la respiración y el corazón. También puede ser peligroso si un niño toma una sola dosis.

Productos como el Delta King Disposable Pod se pueden conseguir en tiendas y gasolineras.

"Debido a que no están regulados, realmente no sabes lo que estás comprando, por lo que podría haber cosas allí que no sean solo Delta-THC, podría haber un producto farmacéutico real u otros productos tóxicos", resaltó.

Destacó que no están regulados, no son medicamentos con receta ni medicamentos sin receta que compraría sin receta, pero pueden ser medicamentos, cada vez que tomas algo para cambiar el funcionamiento del cuerpo; eso es una droga.

Las tiendas de vaporizadores dicen que las ventas de Delta-8-THC han aumentado y muchas personas compran el producto con fines medicinales como ansiedad, dolor o estrés.

Cabe señalar que los productos de vapeo no regulados se han relacionado con un tipo de daño pulmonar potencialmente mortal llamado EVALI (Lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo).