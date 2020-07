Advierten de estafas con tema de ayuda económica

Alerta del gobierno norteamericano, a través de sus medios de comunicación en español, sobre el incremento de estafas, engañado a sus víctimas con el tema de la ayuda económica por el impacto de la pandemia.

Autoridades destacan que las llamadas telefónicas, o correos electrónicos de estafadores, haciéndose pasar por empleados federales, son cada día mas comunes.

"No caiga en la trampa de quienes se hacen pasar por agentes del gobierno, ofreciendo ayuda para obtener su pago de impacto económico más rápido, o amenazando con enviar a la policía a su casa y arrestarlo por no pagar sus impuestos, o quitarle los beneficios del Seguro Social.

Si sospecha que está siendo víctima de una estafa o fraude: No transfiera dinero ni pague con una tarjeta de débito de prepago aunque le insistan. Simplemente no lo haga. Jamás comparta información personal como su número de Seguro Social, tarjeta de crédito u otros. No haga clic en los enlaces que le envíen por correo electrónico.

Para más información sobre estas y otras estafas y aprender cómo identificarlas y reportarlas, visite la página de USAGov en español.