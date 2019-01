Advierten de castigos a ´rijosos´, por ´delitos´. Descartan pagarle a quienes estén en protestas

Matamoros, Tam.- El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, Rolando González Barrón, informó que se ha tomado la decisión, conforme a la ley del trabajo y "por respeto a quienes sí han estado cumpliendo", de no pagar a aquel obrero que no se ha presentado a laborar por argumentar que está en paro.

Explicó que de acuerdo a la Ley no se cumplen con las condiciones para que los trabajadores estén en paro laboral, y esto ya se les había notificado, por eso es que se tomó la decisión de no pagar los días no trabajados.

"Hemos reconocido a la gente que anda de rijosa y que no trabaja y además quieren que les paguen; todos los paros son ilegales y todas aquellas personas que resulten llamadas y se les comprueban los delitos que están haciendo y generando daño vamos a proceder de acuerdo a la ley", advirtió.

Destacó que continúan con la revisión de contratos colectivos, pero se ha tomado la decisión con el Sjoiim de que sea de manera individual con cada empresa para así avanzar más rápido.

"Como Asociación de Maquiladoras de Matamoros estamos en la mejor disposición para poder llegar a los mejores acuerdos, siempre y cuando estén dentro de las posibilidades de las empresas y para ello seguimos en la revisión de los contratos", comentó.

Resaltó que "estamos mandando una mala señal a los inversionistas extranjeros y esto nos va a costar mucho tiempo poder solucionarlo, porque ahora quedaremos con esta mancha de los conflictos que estamos teniendo".

Gonzalez Barrón, indicó finalmente que están en las negociaciones porque "queremos que este conflicto termine ya, y sabemos que de uno por uno será más rápido, por lo que esto es lo primero que estamos haciendo".

Agregó que aún no se tiene una cifra exacta en cuanto a las pérdidas económicas, pero se tiene un estimado de 20 millones de dólares.

´El show de Susana´

Una investigación de Norte Digital, de Ciudad Juárez, reveló que básicamente son tres abogados los que encabezaban la lista de expedientes laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en dicha frontera, aunque destaca, "por su presencia mediática, Susana Prieto Terrazas, quien radica en El Paso".

De acuerdo al trabajo del medio fronterizo, tan sólo Prieto Terrazas acumula por sí sola hasta el 10 por ciento los expedientes laborales, pero aunque los conflictos se resuelvan erogando las empresas grandes cantidades de dinero, para los trabajadores afectados no había soluciones reales a sus demandas.

"El primer lugar por número de casos lo tiene Jesus Castañeda Nájera, a quien se le identifica como el precursor de los coyotes en la Junta Local.

"La diferencia entre Nájera y Prieto radica básicamente en que el primero se ha mantenido en un bajo perfil público, en tanto que la segunda, ha utilizado la estrategia contraria.

"Obreros y obreras representados por ella tomaron acciones que jalaron de inmediato los reflectores de los medios, como por ejemplo que los obreros salieran a botear a los cruceros para pedir cooperación, montar campamentos permanentes afuera de las fábricas, parar las lineas de producción, quemar uniformes e incluso hacer una marcha en la Ciudad de México.

"Algunos medios nacionales e internacionales dieron cobertura a los sucesos llamativos de Prieto, pero en ningún caso el asunto derivó en una protesta generalizada de obreros.

"Una vez que la abogada logró el pago por parte de la empresa demandada, su lucha social terminó. Es una estrategia que incomoda a algunos funcionarios, pero a la mujer le funciona".

"Después de que la habían contratado para que los ayudara a formar un sindicato al interior de la planta Foxconn Scientific Atlanta, José y Adrián terminaron demandando penalmente a la abogada Susana Prieto Terrazas por abuso de confianza e incumplimiento de contrato.

"La mujer les retuvo el pago de 290 mil pesos de las indemnizaciones que les correspondían por 14 y 15 años de trabajo, dijeron los afectados en entrevista abierta en la que pidieron no publicar sus nombres completos.

"Norte tuvo acceso al expediente de investigación 37 2015 0023948 que aún está abierto en la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, en donde consta lo dicho por los afectados en exclusiva para este reporte.

"Para colmo de males, el pasado martes 26 de enero durante una audiencia en el juzgado primero civil, en el primer piso del edificio del Poder Judicial, ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel, los extrabajadores que en agosto del año pasado habían participado en una protesta afuera de la fábrica, tuvieron que enfrentar el reclamo legal de Prieto exigiéndoles el pago de honorarios", refiere entre otras revelaciones el medio digital respecto a Prieto Terrazas.