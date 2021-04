Advierten a Morena no promocionar a Salgado

Sin embargo, a propuesta de la consejera Adriana Favela, en la resolución se estableció que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos podrá prohibir o retirar del aire si Morena vuelve a pautar otro promocional de Salgado.

"Que la dirección ejecutiva actúe en consecuencia, que retire este spot o que no se transmita, mientras se mantenga esta cancelación no se pueden difundir promocionales sobre esta persona", dijo.

La propuesta fue respaldada por los consejeros de la Comisión Claudia Zavala y Ciro Murayama. La primera pidió sustentar en el documento que existe una sentencia en la que el Tribunal Electoral aprueba esa facultad de la dirección cuando se quiere evitar una infracción.

El consejero aprovechó para desear que la Sala Superior confirme la decisión del INE y del organismo electoral local de cancelar la candidatura del senador con licencia.

ESTÁN ATENTOS

"Coincido en que la dirección esté atenta para que si se llegase a presentar un materia sobre una candidatura que fue retirada por orden del Consejo General, y ya avalada por el organismo público local de Guerrero, no se esté difundiendo mientras esta situación perdure, lo cual espero que sea, porque se trata de una infracción en materia de fiscalización. No tendría caso la promoción de una candidatura que no es", agregó Murayama.