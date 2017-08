Advierte Mireles que continuará lucha

Cd. de México.- El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, reprochó que en prisión sufrió un infarto y tres preinfartos, por lo que requiere con urgencia exámenes completos del corazón. Además, advirtió que continuará con su lucha en el estado.



Luego de pasar dos años con 10 meses y 14 días en la cárcel, Mireles fue puesto en libertad este viernes tras el pago de una garantía de 30 mil pesos.



"Tengo que ir a un chequeo de control total del corazón y de los problemas que traigo porque sufrí tres preinfartos y un infarto, traigo lesiones de la columna vertebral y traigo un poco todavía descontrolada la diabetes, entonces eso es lo que más me preocupa porque aquí (en prisión) tuve los dos últimos dos preinfartos el 13 y el 28 de diciembre de 2016.



"Entonces como comprenderán ahorita quiero tratar de tener un diagnóstico definitivo de lo que realmente tengo, porque la lucha debe continuar", declaró a la prensa.



El michoacano fue acusado de delitos contra la salud y portación de armas prohibidas.



Rubén Olvera, Juez Quinto de Distrito en Michoacán, determinó que es procedente la sustitución de la prisión con base en las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.



Una vez que pagó la garantía monetaria y abandonó el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, el ex autodefensa deberá ahora sujetarse a otra serie de condiciones, como presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados.