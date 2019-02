Advierte Pedro Sánchez: "La abstención puede dar el triunfo al extremismo"

Pedro Sánchez ha apelado al voto progresista y también al de centro por segundo día consecutivo tras el anuncio del adelanto de las elecciones generales al 28 de abril. El principal temor del PSOE es la desmovilización, que le pasó tanta factura en Andalucía que perdió la Junta 36 años después.

"Si no hay movilización, la abstención puede dar el triunfo al extremismo. Apelamos no solo a la España de izquierdas y progresista. Tenemos que apelar a la España moderada, sensata, cabal", ha animado el presidente del Gobierno. "La amenaza existe, la vemos en Europa y otras partes del mundo", ha advertido sobre el asentamiento de la extrema derecha en la UE y su llegada al poder en Brasil.

"Que se movilice no solo la izquierda, que se movilicen todos los ciudadanos que quieran conquistar el futuro y no regresar al pasado", ha instado Sánchez al voto útil en un acto multitudinario en Mérida con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ha congregado a más de 2.000 personas. Más de mil se han quedado fuera. Uno de los alicientes que el PSOE empleará para enchufar a su electorado será, además del rechazo de PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes a los Presupuestos, la concentración de la plaza madrileña de Colón que dejó la instantánea de Pablo Casado y Albert Rivera con Santiago Abascal, líder de Vox. "Se funden con la ultraderecha y por ahí no vamos a pasar. El 28 de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y a una derecha que se ha mirado al ombligo", ha sido el mensaje del líder del partido en el Gobierno.

"Voto seguro" "El voto al PSOE es un voto seguro, estable, es un voto intergeneracional, integrador. Un voto seguro que no traiciona, que compromete y nos compromete", ha sido el llamamiento al voto útil que ha profesado Fernández Vara.

El presidente autonómico, el único de los seis con que cuenta el PSOE que forma parte de la ejecutiva federal de Sánchez, ha ensalzado el cierre de filas con el que los socialistas acuden a las urnas. "¡Quienes estamos juntos somos nosotros. Y contra nosotros unidos no puede nadie ni nada!", ha exclamado. "Ellos ni juntitos", ha puesto como ejemplo contrario a PP, Ciudadanos y Vox.

Las previsiones de la organización se han desbordado. Las 1.500 sillas para militantes y simpatizantes —sin contar la grada con 300 miembros de la organización socialista— en un pabellón de la Institución Ferial de Mérida se han quedado cortas.

Otras 200 personas han seguido el acto de pie mientras más de mil se tenían que quedar fuera por razones de seguridad. Sánchez ha prometido volver a la capital extremeña antes de las elecciones en una intervención improvisada entre la muchedumbre que no podía acceder, acompañado de Fernández Vara.

"Se palpa que tenemos ganas de votar el 28 de abril. A aquellos que defienden la nostalgia por una España de hace 40 años en la plaza de Colón tenemos que situarlos en la oposición", ha añadido entre vítores.