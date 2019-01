Advierte Netflix riesgos del #BirdBoxChallenge

Cd. de México.- Netflix advirtió sobre los riesgos del #BirdBoxChallenge, inspirado en su cinta, Bird Box, reportó The Hollywood Reporter.

Basado en la trama de la película, que protagoniza Sandra Bullock, el reto convoca a las personas a vendarse los ojos para realizar actividades comunes, como subir una escalera eléctrica.

Sin embargo, los resultados no son favorables , ya que los usuarios, quienes compartieron videos del reto, han sufrido caídas y golpes. Por ello, el desafío llamó la atención de Netflix, que decidió publicar una advertencia para aquellos que quieran participar en el juego.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE LASTIMEN CON ESTE DESAFÍO DE BIRD BOX. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero el niño y la niña tienen sólo un deseo de 2019 y es que no terminan en el hospital debido a los memes.", escribió Netflix.

En el filme, Bullock y otros personajes se ven obligados a llevar la vida cotidiana con los ojos vendados para evitar ver fuerzas misteriosas que hacen que las personas se suiciden. Para seguir el ejemplo, algunas personas se han unido al #BirdBoxChallenge.

Bird Box se convirtió recientemente en la producción más exitosa de la plataforma en streaming, pero también se ha posicionado como una oportunidad riesgosa, promovida en redes sociales como BirdBoxChallenge.