Advierte INE retrasos en el conteo del PREP

Ciudad de México

En una nueva confrontación entre autoridades electorales, el Consejo General del INE acusó que la revocación de sus reformas al reglamento de elecciones, resuelta la semana pasada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entorpecerá la función del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la jornada del 1 de julio.

En sesión extraordinaria, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, lamentó que la determinación del TEPJF bloqueará la agilización del conteo rápido de la próxima elección presidencial, y estimó que esto reducirá de un 70 a apenas un 12% de avance en el cómputo de los votos para la medianoche de la jornada electoral.

“Un conteo rápido cuyos resultados se emitan entre las dos y las cinco de la mañana, no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política”, advirtió.