Advierte Iberdrola que no invertirá si México no cambia política económica

Ciudad de México.

La empresa española Iberdrola no hará más inversiones en México hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aclare qué políticas aplicará a los inversionistas extranjeros, dijo el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

"No vamos a iniciar nada, salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas. Si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos o, si el gobierno quiere lo contrario, estableceremos un marco razonable como lo hemos hecho hasta ahora", declaró Sánchez Galán durante la presentación de resultados de Iberdrola.