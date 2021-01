Advierte Gatell desorden si estados compran vacunas

Si en lugar de tener una estrategia nacional de vacunación contra Covid-19 cada entidad adquiere sus dosis, el impacto positivo de este plan se diluiría porque cada estado implementaría un modelo de operación diferente, advirtió Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Desde el punto de vista técnico... el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, como si no fuéramos un País y simplemente fuéramos una comunidad desordenada, anárquica", dijo en conferencia.