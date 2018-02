Advierte FBI sobre Huawei y ZTE en E.U.

Los directores destacaron ante el Comité de Inteligencia del Senado norteamericano su preocupación por el uso de los productos de ambas compañías por parte de funcionarios públicos y agencias estatales e incluso ciudadanos.

Por su parte, Huawei negó en un comunicado que sus equipos sean utilizados con fines maliciosos.



"Huawei está al tanto de una serie de actividades por parte del gobierno de Estados Unidos aparentemente dirigidas a inhibir los negocios de Huawei en el mercado estadounidense", declaró la empresa.



"Huawei cuenta con la confianza de gobiernos y consumidores en 170 países, y no presenta un riesgo de seguridad cibernética mayor al de cualquier proveedor de TIC".



Lo anterior podría resultar un obstáculo para el lanzamiento del Mate 10 Pro, que llegará a tiendas estadounidenses el 18 de febrero con un precio de Dls. 800.



Hasta el momento, ZTE no ha mostrado una postura al respecto.



Con información de The New York Times