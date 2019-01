Advierte Estados Unidos por respuesta en Venezuela

El Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este domingo que Washington adoptará una respuesta significativa si percibe violencia e intimidación contra la Oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas.



"Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guiadó, o la Asamblea Nacional representaría un grave asalto a la legalidad y estará seguido de una respuesta significativa", dijo Bolton en su cuenta de Twitter.



"El apoyo de Cuba y su control sobre la seguridad de (Nicolás) Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos", señaló el asesor de Trump en una aparente advertencia también al Gobierno cubano.



El Presidente estadounidense reconoció esta semana como gobernante legítimo de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como "Presidente interino".



El Mandatario estadounidense ha advertido que todas las opciones están sobre la mesa para responder en caso de que el Mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no acepte entregar el poder a Guaidó.

La Casa Blanca ha advertido de que hasta ahora apenas ha rozado la superficie de lo que podría hacer, en cuanto a las sanciones contra Maduro, y no ha descartado que pueda golpear las exportaciones de petróleo del país andino.



Trump tampoco ha descartado nunca la posibilidad de una acción militar en Venezuela, aunque el senador republicano Marco Rubio, muy influyente en las deliberaciones de la Casa Blanca sobre el país caribeño, aseguró hoy en una entrevista con la cadena NBC que no sabe de nadie que esté abogando por esa vía.



El Departamento de Estado ordenó el pasado jueves la salida de Venezuela del personal no esencial de su Embajada en Caracas y los familiares de los diplomáticos estadounidenses en el país.



Sin embargo, una fuente del Departamento de Estado dijo hoy a EFE que se tomó esa decisión debido a la situación de seguridad en Venezuela, y no como respuesta a la orden de Maduro, quien anunció la ruptura de relaciones con Washington y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país.



"No tenemos ningún plan de cerrar la Embajada" en Caracas, aseguró la citada fuente, que pidió el anonimato.