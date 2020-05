Advierte el tribunal contra estafadores

McAllen, Tx.

Continúan las estafas en todas sus formas y ahora el tribunal más alto de Texas está advirtiendo a los residentes de todo el estado que estén atentos a los estafadores que llaman haciéndose pasar por oficiales estatales.

Una alerta publicada por la Corte Suprema de Texas señala que están al tanto de una nueva treta de los estafadores que se hace pasar por funcionarios y hablan a las potenciales víctimas par decirles que se ha emitido una orden de arresto en su contra.

De esta manera los estafadores buscan obtener información personal y financiera del destinatario de la llamada, según advierten las autoridades del tribunal.

"La Corte Suprema de Texas no emite órdenes de arresto. No brinde información personal por teléfono a nadie, ni aunque afirme ser de la División de Servicios a las Víctimas de Delitos", aseguraron autoridades estatales, quienes destacan que los números de seguro social o bancarios no son información que se pida por teléfono por parte de las agencias de la ley.

El Tribunal recomendó llamar a la División de Protección al Consumidor del Procurador General al teléfono (800) 621-0508 para informar sobre tales estafas.