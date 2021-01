Advierte el INE: todavía no es tiempo de campañas

Todavía no es tiempo de que los precandidatos de las próximas elecciones realicen actos de campaña o de promoción al voto, ya que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) exponen que será hasta el 4 de abril cuando estás practicas estén permitidas para los aspirantes a cargos federales, y hasta el 19 para diputaciones locales o ayuntamientos.

Adrian Donato Pérez Carrillo, titular de la junta distrital 02 explicó que en la actualidad y hasta el próximo 31 de enero los partidos políticos solo tienen autorización para hacer reuniones internas a fin de decidir quienes serán sus candidatos.

En este sentido, las normas sanitarias dicen que para ello, no se deben citar a más de 5 personas, prohibiendo las visitas domiciliarias, recorridos en colonias o eventos masivos. "Aunque no es una regla electoral, las autoridades sanitarias indican que no se pueden reunir más de 5 personas para las precampañas y que para promocionar al voto o posicionar a un candidato deben esperar hasta el 4 de abril en el caso de cargos federales y hasta el 19 para los locales, ahí se incluyen diputados y ayuntamientos".

Después del 31 de enero, deberán anunciar a sus candidatos y esperar los tiempos correspondientes para promocionar al voto.

Por ello hizo un llamado a los actores políticos para no violar las reglas, y utilizar las redes sociales para darse a conocer, tomando en cuenta además que estamos en una emergencia sanitaria. "Apelamos a que las fuerzas políticas usen los medios digitales para acercarse a la militancia de su partido y que sean favorecidos, pero no hay porque exponer a la gente en mitines o visitas domiciliarias, aunque también es una corresponsabilidad de los ciudadanos, sabemos que pueden existir muchas necesidades de servicios públicos pero no es suficiente para exponerse al acudir".

Durante los últimos días decenas de interesados en obtener un cargo público durante este 2021 han creado publicaciones a través de las redes en donde se les observa realizando recorridos o visitando colonias, por lo que Pérez Carrillo insistió en la importancia de ser consciente de la pandemia y de respetar los tiempos electorales.

En el caso de comprobar que se han violado las reglas, se podría actuar en consecuencia.