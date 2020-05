Advierte de engaño con nacionalización

Advierten a los ciudadanos que no hay nacionalización de vehículos americanos, ya que agrupaciones engañan y además usan datos personales para otros fines, por lo que piden no caer en ese tipo de lucro.

Nayeli Perez, representante legal y coordinadora de la Unión Campesina Democrática de Servicio para la Sociedad (UCDSS) comentó que no expiden placas, solamente se entrega al usuario un número de afiliación o identificación para circular dentro del estado, sobre todo en la frontera, ya que las placas solamente las expiden las autoridades correspondientes.

"Ahorita han surgido asociaciones de todos los colores y sabores, deben tener mucho cuidado a quien otorgan su información personal, porque cuando ellos vienen y se afilian les dan un formato donde ellos ingresan sus datos personales, dirección, teléfono, sus ocupación, familia, todo y ellos deben tener cuidado porque luego hay asociaciones que también las usan para lucrar y se vienen contiendas políticas y las usan para eso ya que se dejan copias de credenciales de elector y comprobantes del domicilio", dijo.

Y agregó: "hay asociaciones que dicen que hay nacionalizaciones, que hay un proceso y no es cierto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se amplió el decreto y no hay una nacionalización, hay gente a la que le están hablando para decirle que pase a dejar una cuota porque va haber un proceso de nacionalización y no es así, cuando haya una nacionalización va a ser para todos, no es exclusiva para cierta agrupación".

La agrupación tiene desde el 2015 que se fundó, en Victoria, Tamaulipas y los autos afiliados que son alrededor de 5 mil en el Estado, pueden circular en Tamaulipas, San Luis Potosí, Queretaro, Guanajuato y parte de Veracruz, además se les ofrece dos tipos de seguro que es el básico y el de cobertura amplia.

A los afiliados se les avisa cuando las carreteras no están aptas para viajar y se les hace las recomendaciones, así como aplicaron al programa Hoy No Circula, ante la contingencia del Covid-19, además de que hay buena conexión con el Gobierno Federal para cuando haya programas de nacionalización.

"Hay algunas asociaciones que si les dicen que pueden llegar hasta tal punto y es mentira, cuando el afiliado va en carretera lo detienen y luego no les dan ni un número de asistencia, nosotros los acompañamos en todo su trayecto, dentro de los puntos permitidos, contamos un un seguro, ya tenemos un año con una aseguradora nacional y el acuerdo fue un proceso largo que no cualquiera lo puede obtener", expresó.

La representante legal de la UCDSS, recalcó que no hacen llamadas telefónicas a los usuarios: el costo para afiliarse es de mil 500 pesos y se les hacen descuentos a adultos mayores, personas con discapacidad o donaciones a quien no tiene el recurso.