Advierte Carter a Trump evite acciones militares

Orgulloso de sus gestiones de paz, el expresidente estadounidense Jimmy Carter le advirtió al presidente Donald Trump que debe abstenerse de actuar militarmente en Siria y en cualquier otra conflagración, y evitar a toda costa un ataque nuclear.

"Rezo para que él mantenga en paz a nuestro país y no exagere ni exacerbe los desafíos que provienen de Corea del Norte, en Rusia o en Siria", dijo Carter en una entrevista el miércoles. "Espero que se dé cuenta profundamente, como lo hice yo, y como lo han hecho otros presidentes, que cualquier confrontación nuclear podría involucrar una catástrofe para todos los seres humanos".

El expresidente de 93 años añadió que incluso un ataque militar menor "es algo peligroso" que puede salirse fuera de control.

Hizo sus declaraciones en momentos en que Trump continúa amenazando con una ofensiva en Siria en respuesta a un presunto ataque químico contra civiles allí. El jueves por la mañana, el mandatario dijo en las redes sociales que podría haber un ataque "muy pronto o no tan pronto". Rusia ha dicho que una medida así tendría "graves repercusiones".

Trump ha intercambiado amenazas con el líder norcoreano Kim Jong Un, pero ahora dice que está en negociaciones sobre una cumbre con éste. Desde hace décadas, Carter ha pedido que Estados Unidos negocie más directamente con la nación asiática.

Carter hizo sus comentarios en una entrevista para hablar de su nuevo libro —"Faith: A Journey for All" (La fe: un recorrido para todos)— en la que trató diversos temas, desde Trump a la economía y las disputas entre la comunidad cristiana de Estados Unidos. Carter dice que los estadounidenses experimentan una erosión no solamente de su fe espiritual sino también de confianza en las instituciones públicas.