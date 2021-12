Advierte Biden a Putin: Se prepara EU para agresión rusa

"Lo que estoy haciendo es preparar lo que pienso es el grupo de iniciativas más amplias y significativas para hacer muy, muy difícil que el señor Putin proceda a hacer lo que la gente teme que haga", les dijo Biden a los reporteros.

Hay indicios de que la Casa Blanca y el Kremlin están cerca de organizar una conversación la semana próxima entre Biden y Putin. El asesor de relaciones exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo a la prensa el viernes que se han tomado disposiciones para una conversación Putin-Biden en los próximos días, añadiendo que la fecha será anunciada una vez que Washington y Moscú finalicen los detalles. Los rusos dicen que la fecha fue acodada ya, pero declinaron decir cuándo será.

Biden no detalló las medidas que está estudiando. Pero el canciller ruso Serguei Lavrov, que se reunió el jueves con el secretario de Estado Antony Blinken en Suecia, dijo que Estados Unidos ha amenazado con nuevas sanciones. No dio más detalles, pero indicó que el esfuerzo no daría resultados.

EVIDENTES DIFERENCIAS

Las profundas diferencias fueron evidentes durante el encuentro Lavrov-Blinken, cuando el funcionario ruso dijo que Occidente estaba "jugando con fuego" al negarle a Rusia una voz en una expansión futura de la OTAN a países de la antigua Unión Soviética.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha presionado para que Ucrania se integre a la OTAN, que le ha prometido incorporarla pero no ha dicho cuándo.

Rusia ya acumula 94 mil soldados en frontera

El ministro de Defensa de Ucrania estimó el viernes que Rusia ha movilizado a más de 94.000 soldados cerca de sus fronteras, y añadió que cabe la posibilidad de una "escalada a gran escala" a finales de enero.

Las autoridades ucranianas y occidentales expresaron recientemente su preocupación por la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, señalando que pudiese anunciar una invasión. Moscú ha negado estar preparando un asalto y acusó a Kiev y a sus partidarios occidentales de fabricar denuncias para cubrir sus propios planes presuntamente belicosos.

En una comparecencia en el parlamento, el ministro Oleksii Reznikov, dijo a los legisladores ucranianos que la cifra de soldados rusos estacionados cerca de Ucrania y en la anexionada península de Crimea se estimaba en 94.300.

´Responderemos´, dijo Lavrov-Blinken

- Blinken dijo esta semana que Estados Unidos "le ha dejado bien claro al Kremlin que responderemos enérgicamente, incluso con una serie de medidas económicas de gran impacto de las que nos hemos abstenido en el pasado"

- No detalló cuáles serían esas sanciones, pero una podría ser sacar a Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. El Parlamento europeo aprobó en abril una resolución no vinculante de sacar a Rusia de SWIFT si sus soldados entraban a Ucrania

- Ese paso bloquearía considerablemente los negocios rusos en el sistema financiero global. Aliados occidentales al parecer consideraron esa medida en el 2014 y el 2015, durante escaladas previas de las tensiones por Ucrania.