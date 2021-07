Advierte AMLO: nada de titubear ni correrse al centro

"Una enseñanza mayor de nuestra historia es que no debe uno de zigzaguear, no hay que actuar en la indefinición", planteó en la Unidad Deportiva de Ayutla .

El Presidente hizo esa exclamación tras repasar la historia de Ignacio Comonfort, un liberal que en el siglo 19 le entregó el Gobierno a los conservadores.

En su segundo día de gira por Guerrero, con actos privados por la veda electoral impuesta por la consulta ciudadana de agosto, y tras realizar un desglose de los apoyos sociales, López Obrador urgió a sus colaboradores también a trabajar, ya que, dijo, no intentará reelegirse.

"Tenemos que aplicarnos a fondo, no perder el tiempo, ya quedamos de que no va a haber reelección, por principio, por convicción, no debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo", indicó.

López Obrador incluso planteó que la excusa de algunos es que no hay tiempo y que aspiran a reformar la Constitución.

"Además, la gente si está satisfecha apoya, pero no, de ninguna manera, de ninguna forma, nada que hace falta más tiempo, si no trabajamos siempre vamos a necesitar que se tenga más tiempo, pero si nos aplicamos al fondo, terminamos la obra de transformación en septiembre del 24, a finales de septiembre del 24, como dicen los hermanos yaquis en su juramento: misión cumplida".