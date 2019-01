Advierte AMLO a todo su gabinete

Ciudad de México

Los servidores públicos de todos los niveles, deberán dar a conocer su información patrimonial, e inclusive, de sus familiares cercanos, para poder continuar en el gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a que, con las condiciones normativas vigentes, los servidores públicos pueden mantener en secreto las declaraciones patrimoniales a las que están obligados, pero tendrán que transparentarlos "por condiciones de índole moral".

Ayer, tras haber cargado sus declaraciones patrimoniales a la plataforma Declaranet, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como los titulares de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, no aceptaron hacer pública su información patrimonial.

Hoy, el presidente López Obrador fue tajante:

"El que no de a conocer sus bienes alegando que la ley no se los exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno".

El mandatario recordó que así lo ofreció en la toma de protesta y fue insistente en que aquel que se niegue a informar sus declaraciones patrimoniales, no trabajará en el gobierno.

Consideró que el principal problema de México es la corrupción y se refirió al ranking global de México como país corrupto en los siguientes términos:

"Me patea el hígado el saber que organismos internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción... me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra. Eso se acabó".

El mandatario adelantó que esta semana realizará su propia declaración patrimonial.

¿QUIÉNES FALTAN?

Todavía hay funcionarios del propio gabinete presidencial que no han difundido su declaración patrimonial.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, está entre quienes no han hecho pública su declaración de bienes. De acuerdo con página de la Secretaría de la Función Pública, Declaranet, la encargada de Segob no quiso hacer pública su declaración de bienes y tampoco la declaración de posible conflicto de interés.

La ex ministra de la Suprema Corte anteriormente había anunciado que el salario que percibiría como funcionaria federal sería donado a una casa hogar de niños con discapacidad y solamente se quedaría con la pensión que recibe como ex integrante del Poder Judicial.

Otro funcionario que no aceptó hacer públicos sus bienes ni posibles conflictos de interés fue Esteban Moctezuma, titular de la Secretaria de Educación que en el sexenio de Ernesto Zedillo fungió como el encargado de Gobernación; aunque se retiró de la política en 2002 para unirse a Grupo Salinas donde fue nombrado presidente de Fundación Azteca.

De igual manera, el abogado con licenciatura por la UNAM, Julio Scherer Ibarra, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, no aceptó hacer públicos sus posibles conflictos de interés ni su declaración patrimonial. Scherer es dueño de un despacho personal de asesoría legal. También ha fungido como director general de la empresa privada Servicios Corporativos Caze.