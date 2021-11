Advierte AMLO a PRI: si no avalan reforma serán salinistas

Cd. de México

Luego que la mayoría de Morena consumó ayer el golpe presupuestal para el 2022 y la Oposición respondió dando por muerta la reforma eléctrica, el Mandatario federal señaló que no se trata de un "toma y daca" y que los principios no son negociables. "Me llamó la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche que se olvide el Presidente de la reforma eléctrica.