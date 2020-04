Advertencias y consejos sobre los fraudes en relación a Covid

Es desgarrador, cuando todos necesitamos apoyarnos unos a los otros, que haya quienes se aprovechan de la gente en este momento de vulnerabilidad.¨ Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional

McAllen, Tx.

La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos hace algunas advertencias y da consejos en relación con algunos fraudes relacionados al Covid-19 y advierte sobre el consumo de lejía y desinfectantes como remedio casero para combatir la enfermedad.

"Es desgarrador, cuando todos necesitamos apoyarnos unos a los otros, que haya quienes se aprovechan de la gente en este momento de vulnerabilidad", dijo Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, NAHH, el principal grupo de promoción de la salud hispana.

Precaución

Las autoridades recomiendan que no den su información personal a quienes llaman y se hacen pasar por representantes de Medicare, el Servicio de Rentas Internas, IRS, o el Seguro Social, pues ninguna de estas agencias les pedirán su información personal.

Según se advirtió, hay estafadores haciendo llamadas en las que dicen ser del IRS o del Seguro Social y piden información bancaria y otros datos personales para tramitar cheques de estímulo. Si no ha recibido el cheque de estímulo que espera, vaya a la herramienta Get My Payment Tool en el sitio web del IRS. Se encuentra en https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.

La Alianza también advirtió sobre un aumento de estafas sobre el Covid-19 en redes sociales y por teléfono en las que se ofrece a los pacientes de Medicare un equipo "Covid-19 Kit" y se les pide información bancaria u otros datos personales. "Si recibe una llamada como esta, cuelgue y repórtela a la Comisión Federal de Comercio, advirtió la Dra. Delgado.

Cuidado

De igual forma se dijo que no se recomienda que beba ni se inyecte lejía ni ningún otro desinfectante para tratar de eliminar el Covid-19. La ingestión de lejía o desinfectantes como Clorox o Lysol puede causar lesiones graves o la muerte. Si usted o algún conocido bebe lejía o desinfectante, llame a su centro local contra envenenamientos al 1-800-222-1222. Esta advertencia se hace tras una racha de mensajes fraudulentos en redes sociales que promueven el consumo de lejía y desinfectantes.

La Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, advierte que los medicamentos para combatir la malaria, como hidroxicloroquina y cloroquina pueden causar anormalidades graves en el ritmo cardiaco de pacientes con coronavirus y, en algunos casos, la muerte. La FDA advirtió que se deben usar estos medicamentos solamente en pruebas clínicas u hospitales donde se puede vigilar de cerca a los pacientes de Covid-19 en caso de problemas del corazón.