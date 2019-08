Advertencia de AMLO a senadores y diputados

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a senadores y diputados del riesgo para Morena si quienes lo integran buscan cargos a toda costa y sin escrúpulos.

Incluso, el Jefe del Ejecutivo Federal también advirtió a los legisladores que si el partido se descompone, él renunciaría a su militancia.

En la reunión privada con senadores y diputados para analizar la agenda legislativa de Morena, y contrario a lo que afirmaron los legisladores de morenistas de que no hubo alusión al diferendo Batres-Monreal, ni llamado de atención por esta pugna por la presidencia del Senado, el mandatario apuntó enfático:

"Cuando no hay ideales, ni principios, cuando es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, cuando es buscar el cargo a como dé lugar, encolarse, cuando es así los partidos no duran, fracasan," subrayó.

López Obrador, de acuerdo a una breve grabación de su discurso en el encuentro privado, agregó que lo "único que es complicado, porque tiene que ver con la condición humana, con las ambiciones legítimas que existen, lo único que puede permitir que un partido se mantenga en el tiempo son los ideales".

Asimismo, advirtió que no permitirá que funcionarios federales intervengan en las elecciones intermedias del 2021 y otros procesos electorales.

"Vamos a participar, vamos a estar pendientes que nadie del gobierno intervenga, absolutamente nadie del gobierno. Que, si interviene alguien, nosotros mismos lo vamos a denunciar, que es delito grave", dijo a senadores y diputados federales de Morena.

GOBIERNO NO INTERVIENE EN DECISIONES DE MORENA

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que no intervendrá en los asuntos del Legislativo ni en los de Morena; en su mensaje a senadores y diputados, el mandatario manifestó su respeto por la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, aseguró Ricardo Monreal.

Al término de la reunión privada entre los legisladores de Morena y López Obrador, aseguró en entrevista que no se trató nada respecto al diferendo con su correligionario y también senador Martí Batres Guadarrama.

Monreal agregó que el presidente de la República los convocó a no olvidar los principios y postulados de Morena, les dijo: "No me voy a involucrar en las decisiones del Poder Legislativo ni en las decisiones del partido. El gobierno no se meterá en ninguna definición política".

De acuerdo con el también coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, en la reunión de más de dos horas que sostuvieron con López Obrador, les adelantó las prioridades del gobierno federal en el paquete económico de 2020: bienestar social, fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la industria eléctrica y del sector salud.