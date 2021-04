Nacho recibió su vacuna contra el Covid-19 y de puro gusto bailó el "Mambo número 8" y un swing.

"La vacuna no me dolió, me duelen más las injusticias, no tengo dinero, pero soy feliz", afirmó Ignacio García Dávila de 67 años de edad. Bajo el rayo del sol y a ritmo de marimba, Ignacio bailó mambo y swing, sin perder el ritmo.