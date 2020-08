Adriana Barraza regresa al teatro

Ciudad de méxico

Adriana Barraza es una actriz talentosa y de respeto, tanto arriba de un escenario teatral o frente a una cámara de cine o televisión, pero como una mujer que le gustan los desafíos, ayer comenzó su experiencia en el proyecto "Inicio de Sesión", donde realizará una primera lectura ante un público que la vera a través de una pantalla. Confían en que sea un éxito.

"Me siento cómoda y contenta, desafiada y nerviosa en todos los ámbitos, porque evidentemente son cosas diferentes, entonces me gusta mucho esta vida, la disfruto, pero cualquiera de estas áreas me desafía y yo lo hago con mucho gusto, porque es lo que me mantiene joven y actualizada", dijo la actriz de 64 años.

Señala que desde 2012 no se presenta en un escenario mexicano cuando celebró en el Teatro Helénico 40 años de actriz con dos montajes, el monólogo "Me doy el gusto" y la lectura dramatizada de la obra "Dos amores y un bicho"; y con su participación en "Inicio de sesión" será su regreso al teatro mexicano, pero de una forma particular.

"Lo primero que me convenció fue ver a mi amiga Dolores Heredia en este proyecto, además de que lo recaudado era para La Casa del Actor, después hablé con Reynolds Robledo y me contó del proyecto, me pareció tan increíble, además el elenco de actores, directores y dramaturgos es de primera línea". Es precisamente con un texto de Reynolds, coordinador de "Inicio de Sesión"; con el que Adriana Barraza hará ese regreso al teatro de nuestro país, aunque sea en línea. Sobre la juventud del dramaturgo, para la actriz no es problema, porque asegura que la edad no garantiza con la profundidad de un texto. "Lo primero que espero es poder darle a mi dramaturgo, a mi director y a mis compañeros, lo que ellos están esperando de mí, que es un trabajo hecho lo mejor posible. Lo que espero de su texto, es que cuando lo escuche pueda imaginarse así como lo estamos haciendo a sus personajes".

Sobre el compartir escena con Ilse Salas y tener la dirección de Enrique Singer en esta primera lectura, para ella no podría ser más que placentero, porque de Ilse sabe toda su trayectoria gracias a que forma parte del jurado de la Académica Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cual otorga el Premio Ariel, y ha visto todos sus trabajos y la considera una excelente actriz; con Singer la une una gran amistad de hace muchos años. "Lo que quiero con esta experiencia es divertirme mucho. Las lecturas de primera intención, que es más o menos lo que vamos a hacer nosotros, yo misma en la escuela las propongo constantemente, porque considero que un actor debe estar así, con su eficiencia en el espacio escénico, para tomar un texto y de primera intención comenzar a brindar algo, es un ejercicio fantástico porque te obliga a poner toda tu sensibilidad y tu atención para poder resolver el material dramático". Aunque a ella le gusta mucho improvisar Barraza asegura que es una actriz a la antigüita, siempre está dispuesta a seguir las indicaciones de su director y esta vez no será la excepción. El hacer teatro vía streaming, es para Adriana Barraza una modalidad que llegó para quedarse y cree en las bondades de la tecnología.

"El teatro tiene más de 27 siglos andando y no lo han podido apagar ni el cine, ni la televisión, ni las pandemias, ni nada; entonces creo que esta solución de poner a nuestro favor las pantallas, nos hace salvarnos. Ya llegarán otros momentos en que podamos estar en vivo, pero mientras esta es una de las mejores maneras para estar todos conectados", afirma la histrión. A pesar de que su carrera de ha afianzado en los Estados Unidos, Barraza asegura que nunca descarta venir a trabajar a México, por lo que espera pronto llegue un proyecto tan bueno, que la haga quedarse en su país el tiempo que sea necesario.

Sobre situación del teatro en EU, donde también los recintos se encuentran cerrados debido a la contingencia por el Covid-19, la actriz de la película Babel comenta que es complicada y no se ve aún la posibilidad de que el paro de actividad termine pronto en esta industria, al menos este año, y de realizarse no podrá ser al 100% del aforo y se tendrán que observar las restricciones que se han establecido en todo el mundo. Su trabajo como profesora en su escuela Adriana Barraza Acting Studio, asegura que no se ha visto afectada, porque precisamente la tecnología le ha permitido seguir impartiendo clases vía online, además de seminarios y conferencia; pero en su trabajo como actriz, la pandemia retraso el estreno de la película "We Can Be Heroes", donde trabajó bajo la dirección de Robert Rodríguez.