Adriana Barraza pide justicia para estudiantes asesinados

Adriana Barraza, nominada al Oscar por "Babel", pidió verdad y justicia por el asesinato de los tres estudiantes de cine asesinados por el narcotráfico, en Guadalajara.



"No tengo interpretación, tengo dolor, y sobre todo porque soy maestra, porque estoy cerca de los jóvenes y ellos, la frase puede parecer cliché, pero son nuestro futuro.

"Lo que siento es una indignación, una necesidad de pedir a las autoridades no solamente de México, que cuidemos a los jóvenes en este caso, especialmente, a nuestros tres alumnos de cine, pues estamos en este foro celebrando el cine iberoamericano y en este foro a nombre del cine iberoamericano, por favor, pedimos verdad y justicia", señaló.

La también actriz en "Arrástrame al infierno" y "Babel" recibió ayer el Premio Platino 2018 a su trayectoria, un galardón que anteriormente han recibido el español Antonio Banderas y el argentino Ricardo Darín.

A pregunta expresa, Barraza subrayó la necesidad de votar en las próximas elecciones en México.

"Siempre he usado ese derecho, desde los 18 años, no lo pierdo; si el político no cumple no es mi responsabilidad, en ese sentido, la mía es votar; en su momento llegué a votar por mi hermano y hasta por Supermán, ahora puedo votar por alguna mujer maravillosa, por Marichuy", expresó.



No son moda

Barraza forma parte de la oleada latina que ha permeado a Hollywood en la última década y eso, consideró, ya no lo hace moda.



"Desde mi experiencia de 12 años es que los personajes de latinos que no tengan que ver con la servidumbre o el narco, han aumentado; tenemos personajes en cualquier lugar, hay detectives, de justicia, en las películas tenemos cosas diferentes y mi realidad física es que soy latina y voy a tener que dar personajes de latina, ¡no van a poderme dar de holandesa! (risas). Lo que trato es que todo sea con dignidad", subrayó.

Ante preguntas en este sentido, apuntó que estudiará dirección de cine para poder hacer un largometraje, pues aunque ha hecho cortos, no es lo mismo.

Este año espera que en México se estrene la serie mexicana "El recluso", donde participa, al lado de Ana Claudia Talancón, siendo producida por Inna Payán ("La jaula de oro").