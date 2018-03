Adria Arjona traza su camino en Hollywood

Paso a paso, firme y segura, Adria Arjona ha ido trazando su camino en Hollywood, primero con las series True Detective, Person of Interest y Emerald City y ahora como coestelar de Titanes del Pacífico. Insurrección (Pacific Rim Uprising).



La hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres, de 25 años, valora su aparición en la película, producida por Guillermo del Toro y en la que personifica a Jules Reyes.



"Audicioné hace año y medio y mucho tiempo después me llamó el director (Steven S. DeKnight) para conocerme. Conversamos, le caí bien y le gustó mi perfil", dice en entrevista sobre el filme, que se estrenará en México el 22 de marzo.



"Es difícil abrirse paso porque hay mucha competencia, y de muchas audiciones no quedas nunca. El rodaje de la película fue espectacular, con un set montado en el parque Olímpico de Australia, con pantallas azules gigantes, ¡wow!, y un equipo fabuloso".



Adria comparte créditos con John Boyega, Scott Eastwood y Rinko Kikuchi, y además acaba de concluir el rodaje de Life of the Party, con Melissa McCarthy, Julie Bowen y Maya Rudolph.



"Es totalmente otro género, porque aquí es comedia, y me siento encantada de hacer personajes tan distintos. Con cada personaje, con cada apellido latino, se representa a un hispano, y cada vez tenemos que ser más, porque así tendremos más voz y podremos tener más papeles preponderantes.



"Me encanta formar parte de la comunidad que hace un personaje latino y que no va con los clichés, de que las mujeres sólo pueden ser la esposa, la novia, la amante, la prostituta. Hacer un personaje de mujer fuerte, inteligente y con peso preponderante me parece sensacional", externa.



Nacida en Puerto Rico y residente en la Ciudad de México hasta los 12 años, Adria se siente satisfecha con el rumbo que tomó su carrera, pues prefirió irse a estudiar a Nueva York, al Lee Strasberg Institute, pese a las oportunidades de hacer telenovelas en México.



"Espero estar siempre al 100 por ciento abierta a propuestas, de donde salgan. Quizás no lo hice de la manera tradicional, que era entrar a telenovelas, conseguir fama, seguidores No. Preferí venir a Estados Unidos a estudiar y trabajar y comenzar carrera aquí.



"Estudié en Nueva York y me fui al teatro, así sucedió, pero yo me voy por guiones, por directores, y si surgen las propuestas no estoy cerrada y podría hacer alguna telenovela. ¿Quién sabe?", afirma Adria.



La también modelo externa su reconocimiento a su padre, a quien considera admirable y muy profesional.



"Mis papás están muy orgullosos de mí y yo de ellos. A mi papá lo adoro, respeto, admiro mucho. Es superinteligente, carismático, y admiro que siempre se ha mantenido exitoso y confía en su talento.



"Siempre estamos para apoyarnos el uno al otro, nos hemos apoyado y eso seguirá, porque cada uno respeta la profesión que eligió el otro", expresó la actriz de Helena en Narcos.