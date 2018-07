Adrenalina al límite

Con el sonido de rap, electro o hip hop de una bocina colocada en el kiosko de la plaza principal de Reynosa, Jason Alán, un joven de 18 años practica junto con sus amigos "Parkour" una actividad que aseguró pone a prueba su destreza motriz en saltos y obstáculos.

"Comencé desde los 10 u 11 años por que un amigo me dijo de lo que se trataba, ya después comencé a ver vídeos en internet y me quede picado, hasta que poco a poco lo hice y se sintió una corriente de adrenalina que no se compara con nada".

Antes de realizar cualquier acrobacia primero se revisa la zona, él junto con otros 2 compañeros verifican que la estructura sea solida, que las bancas metálicas puedan soportarlos en caso de caer o que el suelo donde brincarán se mantenga firme "Nos retamos entre nosotros mismos y ponemos la música para sentir como que estamos en batallas, lo vemos como una distracción y la gente aveces nos aplaude, nosotros lo hacemos solo por diversión y deporte".

Primera impresión

Jason porta gorra, una playera sin mangas, un short y un par de tenis para practicar en sus tiempos libres luego de su trabajo en una tortilleria, su apariencia en algunas ocasiones lo ha convertido en víctima de insultos "Aveces pasan las personas y nos gritan ofensas, piensan que somos delincuentes o que vamos a robarles pero no, queremos que cambien su mentalidad y que vean que no hacemos daño a nadie".

Explicó que en Reynosa se realizan varios concursos de esta actividad deportiva en la que participan jóvenes y adultos de municipios cercanos.