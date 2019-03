Adquirirán 300 mil despensas este año

Si algo hemos estado haciendo es reducir la pobreza, de antemano la pobreza extrema se ha logrado reducir en un 15 por ciento, hoy estamos en un 5 por ciento . Rómulo Garza Martínez, encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar Social

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de, a través de la Secretaría de Administración buscará adquirir este año 300 mil despensas para el programa de apoyo alimentario enfocado en las familias en condiciones de pobreza extrema de la entidad, señaló el encargado del Despacho de Sebien, Rómulo Garza Martínez.

"El paquete de despensa se mantiene un padrón bajo el mismo esquema del ejercicio fiscal 2018, no hay un incremento en cuanto a la cantidad de personas, pero sí estamos haciendo un esfuerzo porque los productos alimentarios sean de mejor calidad y que nos den la oportunidad de que definitivamente poder atender bajo un mejor esquema las familias del estado de Tamaulipas".

Recordó que las necesidades de las familias en condiciones de pobreza extrema no conocen de tiempos electorales, por lo cual el programa seguirá operando con normalidad pero sin violentar la legislación electoral, es decir, el programa no podrá ser utilizado en beneficio de un candidato o partido político en particular.

El funcionario estatal señaló que el precio aproximado de cada una de las despensas es de 250 pesos, por lo cual la adquisición de las 300 mil despensas arrojaría un aproximado a los 75 millones de pesos considerando las variaciones del precio de los productos en la licitación para la adquisición de los productos que la integrarán este año.

Garza Martínez aseguró que se ha ido avanzando en el combate a la pobreza en Tamaulipas, por lo cual el objetivo de la administración estatal será reducir el número de familias en condiciones de pobreza extrema para pasar al siguiente escalón.

"Si algo hemos estado haciendo es reducir la pobreza, de antemano la pobreza extrema se ha logrado reducir en un 15 por ciento, hoy estamos en un 5 por ciento, obviamente la moderada el porcentaje se incrementa porque todo lo que sacaste de la pobreza extrema la subes a otro nivel, pero al final del camino seguimos abatiendo los rezagos en el día a día".