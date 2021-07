"El estudio extremadamente talentoso, con una trayectoria probada y la mejor jugabilidad de su clase tiene un futuro brillante y no podemos estar más emocionados de formar parte de ello".

Noticia Relacionada Adquiere PlayStation Studios a Housemarque

Housemarque, fundado en 1995, comenzó su buena relación con Sony Interactive Entertainment desde el desarrollo de Super Stardust HD para PS3.

Con ello, los desarrolladores se han enfocado en crear juegos para las plataformas de PlayStation inspirados en el estilo arcade, siendo Returnal su más reciente éxito al sacar provecho del hardware de PS5 y del control DualSense, que aumentó la inmersión en la oscura aventura que crearon.

"¡Estamos muy emocionados de al fin unirnos a la familia de PlayStation Studios!", reconoció Ilari Kuittinen, cofundador y director general de Housemarque.

"Esto le da a nuestro estudio un futuro claro y una oportunidad estable de seguir ofreciendo enfoques centrados en el juego, al experimentar con nuevos métodos de ofrecer la narrativa y de ampliar los límites de este arte moderno".

¿Otro estudio en camino?

Con el anuncio de la nueva adquisición de PlayStation Studios, las cuentas relacionadas al grupo y a los estudios que le conforman expresaron su emoción por el acontecimiento, como Insomniac Games, estudio adquirido por PS en 2020, que publicó una ilustración de Ratchet al emular la portada de Returnal.

Sin embargo, la cuenta oficial de PlayStation Japón parece haber cometido un error, pues publicó una imagen en la que se mostraba que el estudio Bluepoint se sumaba a la familia de PlayStation Studios.

Bluepoint también tiene un buen historial con PS, pues ha estado a cargo de la remasterización de Shadow of the Colossus para PS4, así como las versiones remasterizadas de God of War y God of War II en la God of War Collection de PS3, entre otras remasterizaciones.

Recientemente, Bluepoint estuvo a cargo del remake de Demon's Souls, título exclusivo para PlayStation 5 que tuvo una buena recepción por la crítica y los jugadores.

El tuit fue eliminado de la cuenta de PlayStation Japón y hasta ahora no se ha realizado un anuncio oficial respecto a la adquisición de Bluepoint por parte de PlayStation Studios.