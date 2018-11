¡ADOLORIDO!

Los Ángeles, E.U.

A Carlos Vela le costó trabajo asimilar la eliminación del LAFC en los Playoff de la MLS anoche tras caer ante el Real Salt Lake.

El delantero mexicano consideró que Los Ángeles FC fue mejor que el rival, que les venció 3-2 con un autogol en el Estadio Banc of California, para llevarse el boleto a Semifinales de Conferencia Oeste.

"Es difícil quedar fuera de los Playoff, por supuesto la manera en que perdimos es difícil de aceptar porque sentimos que controlamos el juego, que creamos oportunidades", explicó Vela.

"Sentimos que fuimos mejor equipo, pero al final si no metemos goles y no somos lo suficientemente fuertes atrás, no puedes ganar, tenemos que aprender mucho".

El atacante mexicano agradeció el apoyo en el primer año del club y prometió volver más fuertes para siguiente temporada.

"Gracias a todos, a los fans, al club, creo que de fue un gran año, y espero que la próxima temporada lleguemos mejor", apuntó.

"Y regresemos con energía, tratar de ser un mejor equipo, y yo espero ser un mejor jugador, y pelear por el título, debemos tener una buena mentalidad, más fuertes que ahora".