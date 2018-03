Adolescentes borrachos desatan persecución al evadir retén

Monterrey, México.

De acuerdo con un informante, los menores se identificaron como Diego, Julián y José, de 17 años; Ángel, de 16, y Jesús, de 15.



La fuente no precisó quién conducía la pick up Chevrolet Silverado.



Aunque en el lugar de la captura trascendió que en la persecución hubo intercambio de balazos, las autoridades negaron esa versión.



El informante aseguró que sólo un policía accionó su arma de cargo en una ocasión, y supuestamente de manera accidental.



Según los datos de la fuente, uniformados municipales mantenían un operativo de vigilancia que forma parte del programa García Seguro, el cual se implementa los fines de semana en diferentes zonas.



Sin que precisara el punto donde estaba el filtro policiaco, el informante explicó que se le marcó el alto a los ocupantes de la camioneta para una revisión de rutina.



El conductor no se detuvo y aceleró para tratar de evadir la inspección, aseguró la fuente.



Esto desató una persecución que culminó en el cruce de la Avenida Villanova y Villa Marsala, en el sector Nogal de la Colonia Villanova.



Los adolescentes fueron detenidos a las 0:50 de la madrugada de ayer.



En el interior de la pick up los policías fueron encontradas varias bebidas embriagantes abiertas y otras cerradas.



Además, a los adolescentes se les detectó aliento alcohólico.



Las autoridades descartaron que los menores estuvieran armados o con posesión de drogas.



La fuente no reveló el nivel de alcohol que presentaban los menores.