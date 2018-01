Adolescente subasta su virginidad por una noble causa

Brasil, Brasil. Rosalie Pinho, de 19 años, originaria de Minas Gerais, está aceptando ofertas de 3000, 000 (alrededor de 6, 926, 508 pesos) de caballeros que quieran pasar la noche con ella.

La estudiante menciona que su familia enfrenta grandes dificultades económica por lo que ha tenido dificultades para poder sobrevivir en ocasiones.

Rosalie espera recaudar suficiente dinero como para mudarse a una ciudad más grande, comprarle una casa a su madre y pagar su universidad.

La joven se negó a ser fotografiada por completo y no tiene presencia en linea y espera que con este dinero le ayude a vivir sin preocupaciones financieras por mucho tiempo.

Rosalie menciona que "nunca he salido con nadie y el contacto máximo que he tenido con otros chicos se limita a unos pocos besos", de igual forma que prefiere perder su virginidad de esta manera que con alguien que le rompa el corazón.

Vender sexo no está técnicamente prohibido en Brasil, sin embargo es ilegal emplear trabajadoras sexuales y operar prostíbulos bajo la ley de este país.

Rosalie decidió crear su propio sitio web y comenzar una subasta en línea después de ver a otras chicas que han subastado también su virginidad.

La subasta de la virginidad de Rosalie, a decir de ella estará en línea durante tres semanas y llegará a su fin en la primera semana de mayo. "Me gustaría que el valor llegue a 850, 000 euros (Aproximadamente 19, 625, 108 pesos), ¡será lo mejor que me haya pasado en mi vida", mencionó.

La adolescente, que dice que su familia y amigos desconocen su empresa, agregó que se preocupa más como esta decisión se viera reflejado en su familia que lo que la sociedad crea de ella.

"No me afectaría demasiado, las opiniones de las personas no ayudarán a resolver mis problemas, pero la subasta si va ayudar".

Los únicos criterios que pone Rosalie para la subasta es que el candidato no debe tener ninguna enfermedad venérea y no le importa la edad, la etnia, la apariencia, la religión, el gusto musical o cualquier otra cosa.

"La subasta de virginidad se considera prostitución y la prostitución se considera legal en Brasil, por lo que no hay nada de malo en lo que estoy haciendo".