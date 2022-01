Adolescente de 15 años se mata en Sinaloa con subametralladora al grabar video en TikTok

La fiscal aseguró que este tipo de arma no es para tener en casa y menos ante la presencia de niños, por lo que podrían fincarle responsabilidades al papá de la víctima.

"Se dijo que el arma era del papá, hay que verificar ¿no? Porque cuando se encuentra un arma de ese tipo en una vivienda donde hay niños claro que se va a determinar la responsabilidad de quién la tenía y la propiedad también. En un primer momento se menciona que era del padre, pero necesitamos todavía corroborar esa información", señaló en entrevista con medios de comunicación.

"No tenemos información sobre a qué se dedica el padre. Eso no es de uso doméstico. Incluso, escuché al secretario de Seguridad decir que es un arma que se dio de baja en el Ejército por su peligrosidad. Nunca se le puede poner seguro y cuando se acciona no se le puede detener porque descarga todas las balas que trae", explicó Quiñones Estrada.

La secretaria de la Mujer del Gobierno de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, cuestionó cómo llegó esa arma a las manos de la adolescente de 15 años.

"Acercar armas a niñas, niños o adolescentes es un factor de riesgo porque no se mide el peligro. En esa edad de juventud no se dimensionan los riesgos. Esto es un llamado de atención para que entiendan que, desde el Estado les cuidamos, pero también, desde adentro hay que fortalecer el autocuidado", señaló.

La subametralladora Uzi 9 milímetros quedó a disposición y resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

En la segunda emisión del noticiero en Línea Directa de Sinaloa, el conductor Víctor Torres comentó que la adolescente se disparó en la cabeza, porque quería grabar "el mejor video de su vida" para TikTok y ganar seguidores.

¿Qué le pasó?

Los familiares de la occisa, que viven en Los Mochis, informaron a los policías que el viernes la madre fue con la adolescente a visitar a los abuelos, en la comunidad Ruiz Cortines Tres, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Sus parientes contaron que, durante la madrugada, la menor tomó la metralleta Uzi 9 milímetros, sin saber que estaba cargada, para hacer su TikTok.

Señalaron que, al escuchar el disparo, la madre y la abuela corrieron a su cuarto y la encontraron tirada en el piso, llena de sangre. Llamaron a los servicios de emergencia y a la Cruz Roja que confirmó que había muerto de manera instantánea.

Versiones periodísticas señalaron que la adolescente estaba en su recámara y durante la madrugada quiso grabar ese video con el que creyó que conseguiría las vistas y los "likes" que necesitaba para ser la más popular. La víctima perdió la vida a la 1:05 minutos de este viernes.

Los peligrosos retos en TikTok

El 15 de abril del año pasado, una niña de 10 años murió asfixiada al recrear el Blackout Challenge de TikTok, prohibido en esta plataforma y que son borrados a los pocos segundos de haberlos subido.

En septiembre de 2020, una joven de 15 años de Oklahoma, Estados Unidos, murió de sobredosis por el "Benadryl Challenge" que consiste en tomar diez pastillas de este fármaco y grabar un video bajo los efectos de la alucinación.

El Benadryl es de venta libre y fue creado por Johnson & Johnson que se sumó a TikTok en la eliminación de los videos del peligroso reto.

Ese mismo año, dos jóvenes de Texas fueron hospitalizados por repetir el reto.

Otros dos adolescentes brasileños murieron por el reto "rompecráneos", el cual consistía en tirarle una zancadilla a alguien para que cayera al suelo de cabeza.

El "reto del centavo" que trataba de colocar parcialmente un cargador de teléfono al enchufe de la luz y deslizar una moneda en las puntas de metal, lo que podría provocar que se electrocutaran o un incendio si la chispa era muy fuerte, alertó a las autoridades.

La lista de noticias que pueden consultarse en redes sociales sobre muertes por los retos de TikTok son largas.