Admiten resistencia de usar protectores

Matamoros, Tam.- El secretario general del Futaammyc en Matamoros, Gilberto Tapia Alvarado, reconoció que hay choferes que no cumplen con las disposiciones sanitarias y es por eso que se les sancionan y ponen fuera de circulación las unidades que operan al momento de ser sorprendidos por los operativos de las autoridades estatales.

Explicó que tanto a los concesionarios como a los mismos chóferes se les ha dicho una y otra vez que hay que cumplir con portar cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, solo llevar el 50 por ciento de la capacidad de pasaje, pero hay quienes no acatan estas disposiciones y es cuando vienen las sanciones..

Comentó que en las últimas semanas cuando mucho han sido dos las peseras que han salido de ruta al ser sancionadas por la Delegación del Transporte Pública de Tamaulipas en esta ciudad.

Resaltó que en el caso del sindicato, cuando hay reiteración en las faltas por parte de los operadores es cuando vienen las sanciones, entre ellas dejarlos fuera del gremio ya que no se están sujetando a las indicaciones que se les hace.

"Pero la mayoría de todos nuestros compañeros estamos cumpliendo con las indicaciones de la Secretaría de Salud, favoreciendo de esta manera a prevenir el contagio del Covid-19", dijo.

Destacó que por el momento es poca la ganancia que se esta teniendo, ya que hay gente que no esta saliendo, no hay clases presenciales y las unidades solo pueden operar al 50 por ciento, por eso en algunos casos es complicado y ciertos operadores hacen que se complique más al no respetan las indicaciones sanitarias.