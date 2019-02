Admiten psicosis en Victoria ante supuesta ola de secuestros

Cd. Victoria, Tam.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria hizo exhortó a no difundir mensajes o advertencias de secuestros de menores de edad a través de las redes sociales si estos no han sido confirmados, ello tras la psicosis generada en los últimos días en esta localidad a través de audios y vídeos por WhatsApp y Facebook.

"No hay ninguna denuncia", reveló la coordinadora de la MSJV, Josefina Guzmán Acuña. "No hay evidencias objetivas de que esté sucediendo, sin embargo la gente lo creé, la gente se altera y entonces empieza a generarse una psicosis colectiva", señaló.

No obstante consideró que el que no existan denuncias no significa que no sucedan, por lo cual pidió que en caso de secuestro, o intentos de secuestro, la ciudadanía acuda ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente para hacer la denuncia, y que sean las autoridades quienes actúen en consecuencia para capturar a los responsables.

"Si la Procuraduría o la Secretaría de Seguridad Pública, o el 911 no tienen una llamada, no tienen una denuncia, no pueden actuar", recalcó.

POSTURA OFICIAL

Apenas el martes, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informaba que en días recientes han circulado por redes sociales diversos textos y audios que alertan sobre supuestas privaciones de la libertad por parte de civiles armados que se trasladan en camionetas en Ciudad Victoria.

"Es de mencionar que no hay reportes ni denuncias al respecto ante autoridad policíaca o ministerial y tampoco reportes en los números de emergencia 9.1.1 y de denuncia anónima al 089. En particular se están revisando casos para cotejar la veracidad", refiere el boletín.