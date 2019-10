Admiten operativo deficiente y fallido

Culiacán, Sinaloa

El Secretario de Seguridad y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo, y el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijeron que el operativo para capturar a hijo del Chapo fue fallido, deficiente e improvisado.

"No hay pacto con criminales (...) no hay estado fallido, lo que hubo fue un operativo fallido", reconoció en conferencia de prensa en Culiacán.

Durazo aseguró que se realizará una investigación de dicho operativo para castigar a los responsables.

Se dio a conocer que durante las balaceras del jueves hubo ocho personas muertas, cinco de ellos, miembros de los grupos delictivos, así como 16 heridos, cinco de ellos oficiales de la Guardia Nacional.

El Secretario informó también que no fueron informados a tiempo de la orden de captura que se tenía sobre el hijo de Guzmán Loera.

El Comandante Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, reconoció también que se realizó un operativo deficiente en Culiacán en el que no se consideró la magnitud de la reacción de los criminales.

Reveló que Guzmán no fue detenido formalmente debido a que los efectivos que participaban en la operación no contaban con una orden de cateo.

"Fue un operativo precipitado en el que no se consideró la reacción de los delincuentes (...) iban entre 30 y 35 elementos de la Policía Federal Ministerial, División Antidrogas y personal militar", aseguró.

"Ingresaron al domicilio donde estaban cuatro personas entre ellas sobre quien pesaba la orden de aprehensión (Ovidio Guzmán) pero fueron rodeados".

"En esta ocasión fue un error generado por un personal que se precipitó en su acción, que buscó también lo mismo, la seguridad de la sociedad, la seguridad de todos ustedes, pudimos haber tenido más muertes", indicó.

Y recalcó que se abandonaron las acciones ante las agresiones a la población, ataques a unidades militares y ocho soldados retenidos.

El titular de Sedena dijo que el día de anteayer en Culiacán grupos criminales realizaron 19 bloqueos a vialidades, 14 agresiones con arma de fuego a personal del Ejército y la Guardia Nacional.

Debido a las agresiones hubo 7 elementos del Ejército y Fuerza Aérea heridos por arma de fuego, un oficial y 8 elementos de tropa retenidos que fueron luego liberados, 68 vehículos militares con impactos de arma de fuego.

Además hubo agresiones al Cuartel Militar en Culiacán y a la sede del C4 estatal.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, culpó a la Policía Federal Ministerial de la FGR del fallido operativo en el que se terminó dejando en libertad a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El general acusó que en su "afán de obtener resultados positivos", el personal de la Policía Federal "actuó de manera precipitada con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores".

Sandoval González afirmó que los elementos participantes en el operativo fueron agredidos cuando se encontraban en espera de una orden de cateo, configurándose la flagrancia en el uso de armas de fuego, desencadenándose una acción directa al interior del domicilio en donde se ubicó al presunto delincuente.

Desconocen en SRE si hay solicitud de extradición

>El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, no cree que exista una solicitud, por parte de Estados Unidos, de captura y extradición en contra de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

>"Yo supongo que no (existe la solicitud), porque estaría enterado y no la recuerdo, yo creo que no", declaró a pregunta expresa en conferencia de prensa.

>El funcionario federal, encargado de las relaciones con Estados Unidos y Canadá, añadió que hasta el momento no ha llegado comentario alguno por parte del gobierno estadounidense sobre los hechos ocurridos ayer en Culiacán, Sinaloa, en donde se detuvo a Ovidio Guzmán, después se le soltó.

>"No nos ha llegado noticia de Estados Unidos, yo creo que lo ven como yo, lo que se ve en las noticias", declaró.