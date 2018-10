Admiten que es ilegal consulta sobre NAIM

Ciudad de México

La consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que hará el próximo gobierno no es legal ni vinculante, es decir, no tendrá que respetarse forzosamente el resultado, ya que no es constitucional, según expertos.

"Como autoridad estoy obligado a hacer lo que marca la ley y ellos todavía no son autoridad. En esta consulta, como presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) está haciendo todo al revés", dijo Óscar Valdez doctor en derecho constitucional.

Explicó que el artículo 35 constitucional expone que el presidente del país tiene que avisar si hará una consulta al Congreso de la Unión.

En este caso, López Obrador todavía ni siquiera está en funciones, es electo, no presidente en funciones, sostuvo el abogado.

Comentó que, ante esto, lo mejor que podría hacer el próximo mandatario es esperar a asumir el cargo y después convocar a una consulta ciudadana legal.

Además, sostuvo que esta consulta no es vinculante, ya que no hay nada dentro de la legalidad que obligue a que se respete el resultado.

"Es una consulta política que no tiene ninguna vinculación, el resultado no es obligatorio respetarlo, el resultado es político, (...) es un llamado a misa", dijo.