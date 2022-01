Admiten fraude electoral menor: Condado de Gregg

Los cuatro fueron acusados en una acusación de septiembre de 2020 que contiene 134 cargos que los acusan de recolección de votos durante la campaña primaria demócrata de 2018 de Brown contra la exmiembro del Concejo Municipal de Longview, Kasha Williams.

"Hoy, me declaré culpable de un delito menor por hacer campaña en la casa de una votante y pedirle que considerara votar por mí mientras tenía en su poder su boleta por correo", dijo Brown en un comunicado. "No me di cuenta en ese momento de que hacerlo era un delito menor".

El senador estatal Bryan Hughes, un republicano del este de Texas, usó el caso de Brown como ejemplo de la necesidad de restricciones electorales más estrictas que impulsó a la Legislatura de Texas a aprobar el año pasado.

En la ceremonia de firma del proyecto de ley por parte del gobernador republicano Greg Abbott, Hughes se refirió a un comisionado del condado anónimo bajo una acusación de fraude de boletas por correo.

"Cualquiera que le diga que no hay fraude electoral en Texas le está diciendo una mentira muy grande", dijo.