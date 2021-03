Admiten en Tigres que está en riesgo su futuro

El lateral Jesús Dueñas mencionó que en los seis duelos restantes no sólo está en juego el pase a la Fase Final, sino hasta su futuro dentro de la institución.

"No es de que tengas contrato largo y si no haces bien las cosas te lo van a respetar, sabemos que es un trabajo como cualquiera que si no respondes te estás jugando mucho, la institución nos contrata para pelear por títulos y eso lo hemos demostrado en estos 10 años".

Con 12 puntos en 11 partidos disputados, los felinos ocupan el lugar 14 general y están fuera de zona de Reclasificación. A falta de seis juegos, los auriazules están a siete puntos de puestos de Liguilla directa.

Cabe señalar, que el cuarto lugar general del Guardianes 2020 el torneo pasado hizo 29 puntos, es decir, los Tigres tendrían que ganar todos sus partidos restantes para aspirar a lograr la clasificación directa.

Entre los rivales que le quedan a los felinos destacan América y Rayados, equipos que están entre los cuatro primeros de la tabla, pero confían en sus posibilidad.

"Estamos en buen momento para meternos a la Liguilla, quedan seis juegos, sabemos que ganando tres te metes de nuevo a la pelea. Hemos venido trabajando más fuerte para evitar errores que nos cuesten los tres puntos", expresó.