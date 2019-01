Admiten demanda de Odebrecht contra Pemex

Cd. de México.

Un juez federal admitió hoy a trámite una demanda de Odebrecht que reclama el pago de mil 878 millones de pesos a la empresa estatal Pemex Transformación Industrial, por la rescisión en 2017 de un contrato para obras en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo.

La demanda mercantil, presentada el 20 de diciembre, había sido desechada inicialmente por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, quien consideró que el litigio debía tramitarse por vía administrativa.



Odebrecht apeló, y el pasado 25 de enero, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil resolvió que el caso es mercantil, por lo que el Juez Benito Zurita Infante admitió hoy la demanda y emplazó a Pemex para que la conteste.



"Dada la naturaleza y régimen legal a que se encuentran sujetas actualmente las subsidiarias de Pemex, el contrato de obra es de carácter privado y por ende, el Juez en Materia Civil es legalmente competente para conocer de la demanda", afirmó el Tribunal Unitario.



El contrato para construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula fue adjudicado directamente por Pemex Transformación Industrial en noviembre de 2015, cuando ya estaban vigentes todas las reglas de la reforma energética.



Dicha reforma aclaró que las licitaciones y concursos de Pemex son materia administrativa, pero una vez firmados los contratos, las controversias que resulten deben ser tramitadas por vía mercantil y ante juzgados del Poder Judicial Federal, al que no pertenece el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Esta es la primera demanda de este tipo de Odebrecht contra Pemex desde que rescindió los contratos adjudicados entre 2014 y 2015 durante la gestión de Emilio Lozoya, bajo investigación por sospechas de corrupción, que el ex funcionario siempre ha negado.



Odebrecht está señalada por sobornos en múltiples países de América Latina, en México está inhabilitada y enfrenta dos multas administrativas fincadas por la Secretaría de la Función Pública, que suman mil 87 millones de pesos.



Dichas multas derivaron, precisamente, de la supuesta evasión de requisitos del contrato que ahora motiva la demanda de Odebrecht, con número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15.



La firma brasileña acusa a Pemex de incumplimientos y de rescindir el contrato sin causa justificada, por lo que pidió anular un acta de finiquito según la cual Odebrecht quedó a deber 60 millones de pesos.



También exige pago de trabajos ejecutados durante 2016 y hasta junio de 2017 por 261 millones de pesos, 132 millones de pesos por daños y perjuicios derivados de la pérdida de utilidad, y otros mil 480 millones, también por daños y perjuicios, pero por el monto del contrato que no alcanzó a ser ejercido.



El pasado 2 de octubre, Pemex demandó a Odebrecht por la vía mercantil el pago de 121 millones de pesos por cobros no justificados en la ejecución de otro contrato en la misma refinería, juicio que está en curso.