Admite ´tendencia´ que no le favorece

Matamoros, Tam.- El candidato a la presidencia municipal de Matamoros de la colación Por Tamaulipas al Frente, Carlos García González, reconoció que la tendencia electoral del 1 de julio no les favorece.

En conferencia de prensa la tarde de este martes comentó que la diferencia que existe entre él y el primer lugar, que es Mario López, es de casi 5 puntos porcentuales.

Agradeció a las personas que participaron con él en su campaña, a quienes lo acompañaron visitando cada una colonia, pero sobre a todo a quienes confiaron en él emitiendo su voto.

"Hicimos el mejor esfuerzo con una campaña limpia y de respeto, con propuestas, pero sobre todo con el corazón y el amor que se le tiene a Matamoros, que siempre le voy a seguir teniendo", dijo.

Explicó que están espera de que se concluya con la revisión de todas las actas que se entregaron el domingo, ya que hay algunas urnas que se tendrán que abrir, por lo que se espera que se vaya a tardar, esperando que para el jueves ya se tenga un resultado oficial y confirmado por la autoridad electoral.

Recordó que al ser diputado con licencia del congreso de Tamaulipas, en estos momentos está en receso; "no hay una prisa para dar a conocer si me voy a reincorporar o no a este congreso", dijo.

"Nosotros hicimos todo bien, trabajamos en equipo los partidos políticos que participamos en esta coalición, esperamos tener más de 60 mil votos, pero desgraciadamente esto no nos alcanzó, pero hicimos las cosas bien", dijo.

"Sí vimos que hubo una ola a nivel nacional y no solo en Matamoros llegó, sino a la mayoría de los estados de la república mexicana en donde se obtuvieron los mismos resultados", comentó.

Agregó que solo estarán en espera de que las autoridades decreten los números oficiales y se entregue la constancia al ganador de esta elección municipal.