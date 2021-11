Admite Slim Domit que Checo dará título a Red Bull

La alegría que ofreció Sergio Pérez a todos los aficionados mexicanos al deporte motor con su tercer lugar en el GP de la Ciudad de México muy pronto se podría multiplicar.

Así piensa Carlos Slim Domit, impulsor de la carrera de "Checo" desde sus épocas en la Fórmula BMW en Europa y quien está seguro de que el trabajo que realiza hoy el tapatío en Red Bull les va a rendir frutos en lo inmediato.

"La pelea en el Campeonato de Pilotos sólo es entre Lewis (Hamilton) y Max (Verstappen), pero el que va a definir el campeonato de equipos será Checo", afirmó el empresario, quien no duda que el siguiente paso para el piloto mexicano de 31 años es luchar por el título.

"Su sueño es ser campeón de Fórmula Uno y yo no tengo duda de que con las armas y las estrategias adecuadas lo pueda lograr. No tengo duda que algún día lo vamos a ver peleando el campeonato del mundo".

Además, Slim Domit consideró que el papel de Pérez en el equipo austriaco va más allá de ganar coronas, pues, a partir de enero próximo, y gracias a la extensión de contrato que logró en junio pasado, podrá trabajar en el desarrollo del nuevo auto de Red Bull y ofrecer la experiencia que tiene en la F1.

"(2022) Va a ser un año muy importante para todos con autos nuevos y lo que pueda aportar Checo va a ser fundamental, pues tiene mucha experiencia y, sobre todo, ha trabajado en muchos equipos en donde ha ayudado a desarrollar el auto, como sucedió en Force India y Racing Point. Eso le va a ayudar a Red Bull a avanzar rápido a encontrar un auto óptimo", aseguró.

LE REGALÓ ´CHECO´ SU CASCO

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Red Bull, Sergio Pérez, contó que su hijo le regaló el casco que usó en el Gran Premio de México al empresario Carlos Slim, quien ha sido vital en la carrera de "Checo".

El tapatío logró el tercer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo pasado y lo celebró con su familia, Slim y el también empresario Juan Beckmann.

"Pasamos una noche increíble. Carlos Slim y Juan Beckmann nos invitaron a una cena, estuvimos con ellos muy contentos. Juan Beckmann se portó increíble, él nos ayudó con Tequila Cuervo al inicio de Fórmula 1. Carlos Slim también estuvo allí y Checo le llevó el trofeo y le regaló su casco. Carlos Slim salió de la cena con el casco con el que corrió Checo.

"Esta película no existiría sin Carlos Slim y la familia Slim", contó Pérez Garibay a la revista Quien.

El hoy Diputado por Morena "explotó" en orgullo por su hijo.

"No hay mayor satisfacción para el ser humano que ver a sus hijos realizados. Uno vive la vida para ver los logros de sus hijos. Me da muchísimo gusto por él como piloto, como mexicano y como mi hijo, pero también me da muchísimo gusto por todos los mexicanos al ver esta gran derrama económica que ha dejado en el país esta Fórmula 1. Me da mucha satisfacción verlos a ellos y saber que son gente de bien, que se preocupan por los demás y por el bienestar de los menos afortunados.

"No ha sido nada fácil, cualquier éxito en la vida es difícil. En la vida nada te llega gratis. Todo mundo podría pensar que el papá de Checo Pérez es un hombre millonario, que lo llevó a la Fórmula 1, pero no, yo nací de la forma más humilde en Guadalajara, mi madre no tuvo para pagar el hospital más pobre de mi ciudad y nací a través de una partera en una colonia humilde. Nunca hay que olvidar uno de dónde viene, dónde está y a dónde va", contó.

También mencionó que el legado Pérez en el automovilismo puede seguir por muchos años y generaciones más.

"Claro, ya tengo dos pilotos listos, Sergio y Sebastián Pérez, ya los tengo en los go karts, ya se están preparando, tienen tres añitos y ya van rumbo al mundo", declaró.

´Energía en el AHR fue increíble

La edición 2021 del Gran Premio de la Ciudad de México fue el primer evento internacional que se realizó en el País después de más de un año de la llegada de la pandemia de Covid-19.

Para que la F1esta celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez fuera un éxito con el cien por ciento de su capacidad, debían establecerse y respetarse protocolos sanitarios durante los tres días de actividades.

"Muy contentos, 371 mil personas se reunieron el fin de semana celebrando la manera en que los mexicanos conducen. Abrazaron el regreso, esta reapertura, cuidándose con las mascarillas, se veía a todas las personas en las tribunas con el uso y protección de la mascarilla", comentó Alejandro Soberón, fundador y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), promotora del GP.

"Fue muy interesante ver la calidez increíble que tiene el mexicano, mezclado con el respeto y la disciplina, con la entrega. La energía que vivimos en el Autódromo fue increíble".

El podio del local Sergio Pérez también fue de suma importancia para la carrera, ya que los presentes se unieron para brindar apoyó al piloto de Red Bull.

"Celebremos que tenemos un piloto extraordinario", aseguró el directivo.

Respeta Hamilton trabajo de Pérez

El británico Lewis Hamilton protagonizó una dura batalla por el segundo lugar con el tapatío Sergio Pérez durante el Gran Premio de la Ciudad de México, el pasado domingo.

Aunque el piloto de Mercedes aguantó la presión y evitó el 1-2 de Red Bull, después de su actuación reconoció la superioridad de los RB16B.

"Su ritmo, era simplemente increíble, y no había nada que yo podría hacer para luchar contra eso, y cuando tienes a Checo (Pérez) detrás de ti, entonces sabes que el auto es rápido", dijo el siete veces campeón de la Fórmula Uno.

Estas declaraciones tuvieron que ser aclaradas por el británico, pues no quería que se entendiera que demeritaba el talento y nivel del mexicano en el máxima categoría del automovilismo.

El volante del auto número 44 de la escudería Mercedes utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y recalcar su respeto hacia Checo por su creciente y mejora en la escudería austriaca.

"Solo quiero asegurarme de que la gente no lea mal mis declaraciones de ayer. Tengo mucho respeto por Sergio y está haciendo un gran trabajo en su nuevo equipo, ha mejorado mucho durante el año. Mi comentario fue simplemente que seguir a otro auto en México es lo más difícil debido a la baja resistencia que todos tenemos. Por eso hay muy pocos adelantamientos. Sin embargo, pudo seguir tan de cerca, lo que destaca la cantidad de carga aerodinámica que pudieron soportar. Bien por Sergio por esta batalla limpia", se puede leer en la historia de Instagram de Hamilton.

Valora Ross Brawn la carrera de Verstappen

La carrera perfecta de Max Verstappen durante el Gran Premio de la Ciudad de México dejó impactado a Ross Brawn, gerente de la Fórmula Uno.

En parte, la ventaja de más de 15 segundos que el neerlandés le sacó al segundo lugar, Lewis Hamilton, tuvo que ver con la presión de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

"Max no se equivocó. Fue una actuación impresionante. Y aunque Checo obtendría el emotivo voto por Conductor del Día, para mí tiene que ir a Max por su control en la primera curva, cómo entregó el reinicio perfecto del Safety Car y luego cómo no dejó que nadie se acercara a partir de entonces.

"Me recuerda cómo Michael Schumacher solía pasar mucho tiempo caminando por una pista el jueves antes de un fin de semana de carreras. Miraría las esquinas y verificaría las rutas de escape si las cosas iban mal. Entonces sabría si puedes escapar con seguridad de un movimiento audaz y estar más seguro de hacer ese movimiento. Max acertó muy bien la primera curva en México y tuvo la confianza para llevarla a cabo," dijo Brawn.

Con 312.5 puntos, Verstappen sigue aumentando su ventaja sobre Hamilton, quien tiene 293.5 en el Campeonato de Pilotos, por lo que las fechas restantes serán importantes tanto para Mercedes como para la escudería austriaca.

"Quedan cuatro carreras y cualquier cosa puede pasar, por lo que esta pelea por el campeonato aún está lejos de terminar. Escuché a alguien decir que ambos merecen ganar el título, y de alguna manera lo hacen", finalizó.