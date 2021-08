Admite Rubens Sambueza que ve lejos el retiro

"Por ahí uno no se pone a pensar si la gente lo recordará de la mejor manera, si lo extrañará dentro de la cancha pues uno trata de seguir jugando, de seguir activo, poder ayudar al equipo, y que el día de mañana que uno se retire pues que te recuerden lindo", explicó "Sambu".

"Me siento bien, contento, a veces me cuesta más la recuperación post partido, de los golpes, del esfuerzo que hago pero mientras me sienta bien de piernas, de mucha fuerza y la ambición mía siga siendo grande, voy a seguir jugando hasta donde alcance".